Angelina Jolie ve Brad Pitt davası yeniden başlıyor

Angelina Jolie'nin 2016'da boşanma davası açmasıyla birlikte başlayan yargı süreci devam ederken çiftin avukatları, 2018'de bir uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Ancak bu anlaşma yasallaşmadan vazgeçildiği görülüyor. Mayıs ayında Brad Pitt ve Jolie'ye ortak velayet verilmesine hükmeden özel hakim John Ouderkirk, bu hafta davadan alındı.

Ortak velayete karşı çıkan Jolie, Ouderkirk'in Pitt'in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek hakimin davadan alınmasını talep etti.





California mahkemesi Jolie'nin talebini haklı buldu ve "Bu etik ihlâl, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor" açıklamasıyla hakimi davadan aldı.

Bu karar, davanın yeni bir hakimin göreve atanmasıyla birlikte davanın yeniden görüleceği anlamına geliyor.



ABD'de, özellikle ünlü kişilerin boşanma davalarında özel bilgilerin gizli kalması ve uzlaşma sağlanabilmesi için özel hakim tutmak, oldukça sık görülen bir uygulama. Brad Pitt'in basın danışmanlarından biri ise, hakimin davadan alınmasının teknik bir gerekçeye dayandığını belirterek, ortak velayet kararının arkasında yatan sebeplerin değişmediğini açıkladı.

Angelina Jolie tarafından ise henüz kararla ilgili bir açıklama gelmedi.