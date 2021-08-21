Angelina Jolie, Afganistan’da yaşananlara dikkat çekmek için Instagram hesabı açtı

Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle yeniden yurtlarından olmaları karşısında çok üzüldüğünü yazan Angelina Jolie, “Bunca harcanan zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkânsız bir başarısızlık.” yorumunu yaptı.