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Angelina Jolie, Afganistan’da yaşananlara dikkat çekmek için Instagram hesabı açtı
Jolie, “Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine” yer vereceğini belirtti. Jolie, “dünyanın en yetenekli insanları” olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de “mide bulandırıcı” olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, ilk mesajında bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Ünlü sanatçı, 11 Eylül'den iki hafta önce Afganistan'da Taliban'dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı.
Magazin 21.08.2021, 10:53