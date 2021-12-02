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“İskoçya’da yapılan çalışma kanser tedavisi gören erkek çocukların gelecekteki üreme sıkıntısının çözümünde umut oldu”
Amerika'lı Komedyen Liza Koshy Jımmy Fallon'ın Şovuna Haleıa Tasarımıyla Katıldı
Instagram’da 20 milyona yakın takipçisiyle Amerika’nın en fazla takip edilen youtuberlarından Liza Koshy; 24 Kasım günü katıldığı The Tonight Show Jimmy Fallon’da HALEIA FW’21 koleksiyonundan işlemeli bir büstiyer ile transparan detaylı bir pantolon tercih etti. Liza Koshy, gerçekleştirdiği performanslarla Youtube’da özgün bir kitleye hitap ederken dünyaca ünlü moda evlerinin de Z jenerasyonundan en fazla giydirmek istediği isimler arasında öne çıkıyor.
Magazin 02.12.2021, 09:38