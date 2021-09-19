banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 22’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ kapsamında ünlü şarkıcı Şevval Sam sahne aldı.

Magazin 19.09.2021, 01:49
Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 22’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ kapsamında ünlü şarkıcı Şevval Sam sahne aldı.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 22. kez kapılarını sanatseverlere açan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali dolu dolu etkinliklerle kutlandı. Festival kapsamında DJ ve rap performanslarının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Şevval Sam hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcı meydanı dolduran vatandaşları coşturdu. Birbirinden güzel şarkıları hayranları ile söyleyen Sam, Safranbolulara unutulamayacak bir gece yaşattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından ünlü sanatçıya Safranbolu’ya özgü tarihi ev maketi ve çiçek takdim edildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0