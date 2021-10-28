Altıeylül’den çocuklara sinema şöleni

Altıeylül Belediyesinin iştiraki olan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nin faaliyete geçmesinin ardından kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

Altıeylül Belediyesi’nin Balıkesir’e kazandırmış olduğu Sultan Abdül Hamid Han Gelişim Merkezi, Altıeylül başta olmak üzere Balıkesir’e yapılmış en büyük yatırımlardan biri olarak faaliyetlerine başladı. Daha önce Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nin faaliyete girmesinin ardından bünyesinde bulunan sinema salonunda kırsalda yaşan çocuklar için sinema etkinliği düzenleyeceklerini söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ndeki sinema salonunda çocuklarla buluşan Başkan Avcı, yine onların hayran olduğu animasyon filmini çocuklarla birlikte izledi.

Altıeylül belediyesi çocukların gülen yüzü oldu

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nin faaliyete geçmesinin ardından vakit kaybetmeden etkinlerine başlayan Altıeylül Belediyesi, 29 Ekim dolayısıyla kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için bir etkinliğe imza attı. Karamanköy, Yakupköy, Aslıhantepecik ve Atköy kırsal mahallelerinde yaşayan ilkokul 1’nci, 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencileri Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde film izledi. Sinema etkinliği sonrasında konuşan Başkan Avcı “Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizin faaliyete girmesinin ardından vakit kaybetmeden daha önce söz verdiğimiz gibi kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarımız için sinema etkinliklerine başladık. Burada kırsal mahallelerdeki çocuklarımla ilk sinema etkinliğini düzenlemenin mutluluğunu yaşadığımızı söylemek istiyorum” dedi.