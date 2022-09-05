Altıeylül’de Tuğçe Kandemir rüzgarı

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen Altıeylül Kurtuluş Festivali’nin ilk akşamında Tuğçe Kandemir rüzgârı esti.

Altıeylül Belediyesi Altıeylül Kurtuluş Festivali’nde gençlerin severek dinlediği sanatçıları Balıkesirliler ile buluşturmaya devam ediyor. Yapılan anketler sonucunda en çok gelmesi istenilen sanatçılardan biri olan Tuğçe Kandemir, Balıkesirli müzikseverler ile buluşarak muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. Tuğçe Kandemir’den önce İlkay ve Loccaband ile Can Çakmakçı’nın sahne aldığı Kuvâ-yi Milliye Meydanı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Tülütabaklar’ın da etkinliğinin olduğu Altıeylül Kurtuluş Festivali’nde Balıkesirspor ile Diyarbekir Spor arasındaki müsabaka öncesi vatandaşlar ve Tülütabaklar futbolcuları karşılayarak stada kadar eşlik etti.

Kuvâ-yi Milliye Meydanı tıklım tıklım doldu

“Bu Benim Öyküm” isimli şarkı ile sesini milyonlara duyuran Tuğçe Kandemir, çok zaman geçmeden klipler ve konserler ile hayranlarıyla buluşmaya başlamıştı. Altıeylül Belediyesi tarafından müzikseverlere yapılan anket sonucunda da özellikle en çok istenilen sanatçılardan biri olan Tuğçe Kandemir, Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nı tıklım tıklım dolduran Balıkesirlilere unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı. Balıkesirliler ile sevilen şarkıcı Tuğçe Kandemir’i buluşturan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül Kurtuluş Festivali’mizin ilk günü İlkay ve Loccaband ile Can Çakmakçı kardeşlerimizin sahne performanslarıyla başladığımız akşama Tuğçe Kandemir’in muhteşem konseriyle devam ettik. Gençlerin severek dinlediği sanatçıları kurtuluşumuzun 100’üncü yılında Balıkesirliler ile buluşturarak muhteşem bir başlangıç yaptık. Festival boyunca da kıymetli hemşehrilerimiz ile birbirinden değerli sanatçıları buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.