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Altı saat suda klip çeken Ceylan hastanelik oldu!

Yaptırdığı estetik operasyonla gündemde yer alan Ceylan, bu seferde , yeni klibi için 6 saat suda kalınca hastanelik olmasıyla konuşuldu.

Magazin 12.10.2021, 14:22 12.10.2021, 14:35

Sürekli değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı Ceylan, Müslüm Gürses'in en sevilen eserlerinden olan 'Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim'i yeniden söyledi.

ÇEKİMLERİN SONUNDA HASTANELİK OLDU 

Ceylan için Maslak'ta bir stüdyoda kurulan dekor evi su altında bırakıldı. Çekimler 12 saat sürdü. Klipte 1.5 ton su ve 2 ton silis kumu kullanıldı. Ünlü şarkıcı, çekimlerin sonunda hastanelik oldu.

İşte Ceylan'ı hastanelik eden klipten bir kare;

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