Alper Saldıran: Tweet atacağıma kitap yazdım

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Alper Saldıran, önceki gün Kadıköy'deki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci ile 'Bir Deniz Altı Hikayesi' filminde yer alan Saldıran, "Çekimler birçok bölgede yapıldı. Çok güzel bir film seyircileri bekliyor" dedi.

"VERİMLİ HALE ÇEVİRDİM"

Pandemi döneminin kendisi için verimli geçtiğini söyleyen Alper Saldıran, "Hiç boş durmadım. Bir de senaryo yazdım, ürettim. Pandemiyi kendine bırakmadım. Verimli hale çevirdim" ifadelerini kullandı.

Pandemide üçüncü kitabını yazdığını belirten ünlü oyuncu, "Üçleme şeklinde yazdım. 'Beyaz Odadan Hikayeler' ile başladım. 'Siyah Odadan Hikayeler' ile devam ettim ve 'Kırmızı Odadan Hikayeler' ile bitirdim" şeklinde konuştu.

"HAYATTA ŞAHİT OLDUKLARIMI YAZDIM"

Kitaplarının ileride alıntı yapılarak, film veya dizi projesi yapılmasına sıcak baktığını söyleyen Saldıran, "Film olsun istiyorum. Kısa hikayeler var kitapların içinde. Şahit olmayı çok seviyorum. Hayatta şahit olduklarımı yazdım. Yaşanmış hikayeler ve hayal ürünü olarak yazdıklarım var. Uyarlama olur ama neden olmasın? Ben isterim olmasını" dedi.

"ABUK SUBUK İNSANLAR TÜREDİ"

Dizi Yapımcılarının son dönemde sosyal medyadaki takipçi sayılarına göre oyuncu seçtikleri iddiaları ile ilgili konuşan Alper Saldıran, şu ifadeleri kullandı:

Bu çok saçma. Ben paylaşacağım bir şey varsa paylaşıyorum. Sosyal medyaya 15-20 dakika falan giriyorum. Çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı değilim. Bu da etkiliyor takipçi sayısı meselesini.

Şimdi bakıyoruz abuk subuk insanlar türedi bu sosyal medya yüzünden. Bunların takipçileri var. Böyle tercih ediyorlarsa bence yapımcılar kendileri yanılırlar. Benim için çok bir anlam ifade etmiyor sosyal medya. Ben tweet yazacağıma kitap yazıyorum.