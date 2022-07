Alişan'dan Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygulandıran mesaj...

SELÇUK TEKTAŞ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Entübe edilen Selçuk Tektaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

ALİŞAN'DAN KARDEŞİNE DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

SENSİZ HİÇBİR HAYALİM YOKTU"

Alişan şu ifadeleri kullandı:

Bir yıl geçti sensiz Selçuk... Tam 1 yıl 1 aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım... Sadece bir kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin... Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim... Sensiz hiçbir hayalim yoktu... Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi... Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı... Senin emanetlerine bir gün dahi öf dersem Allah o anda canımı alsın... Bimiyorum şu anda nerdesin, bizi görüyomusun, izliyomusun ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor... Her gittiğim yerde senden bahsedilince gururlandırımaya devam ediyorsun beni...

"BEN NEFES ALDIKÇA ONLARIN YANINDAYIM"

Burak ve Eliz de her zaman senin gibi bir amcaları olduğu için gurur duyacak... İşimde, evimde, tatilde her yerde seninleyim... Bir gün buluşacağız ve sana kavusacağım... Allah ne kadar ömür verir bana bilmiyorum ama sen rahat uyu ben nefes aldıkça hep yanlarındayım... Seni çok seviyorum...

Selçuk Tektaş'ın eşi ve iki çocuğunun annesi Merve Tektaş da duygusal bir paylaşımda bulundu.

"KAYBETMEK NE DEMEK KİMSE BİLEMEZ!"

Daha önce eşiyle arabanın içinde el ele çekilen bu karesini yayınlayan Tektaş, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Ben kaderimin böyle olmasını istemezdim. Dünyaları verirdim... Çaresizce çırpınmak ve kaybetmek ne demek kimse bilemez! Fotoğrafta ya da yemek masasında bir sandalyenin eksik olmasını yaşamayan anlamayaz. Selçuk'um sen benim kocam, sevgilim, arkadaşım, çocuğum, arkamda her şeyi halleden tek kişiydin ve ben kaybettim. Karanlıkta çocuklarına aydınlığı yaşatabilmek çok zormuş be Selçuk'uum... Meleklerimiz bana emanet ve ben onlar için dimdik ayakta olacağım ama yüreğimdeki yangın hiç sönmeyecak. Ellerimi bırakmamanı çok isterdim, bu yalan dünyada yalnız kalmayı hiç istemezdim. Her gün ama her gün sana hakkımı helal edeceğim ve yaşattığın her şey için teşekkür edeceğim. Seni çok seviyoruz ve mutlaka buluşacağız buna inanıyorum. Bana her zaman 'Hayatımın en büyük şansı sensin.' derdin bunu hiç unutmayacağım. Haykırıyorum içimden 'Gitme!' diyorum.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM KARDEŞİM"



Alişan iki gün önce de şu paylaşımı yapmıştı:



Yarın akşam seninle ilgili, geçen sene şuradaydık, şunu yapıyorduk diyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak... Bir önceki sene hep senin olmadığın anlar olacak... Evet yaşıyoruz, nefes alıyoruz çalışıyoruz... Ne aldığım nefes tam ne de yaptıklarım... Farkında olduğum şeyler var tabii ki. Onlar da bana kalsın. Seni çok özlüyorum. Seni çok arıyorum kardeşim... Seni çok seviyorum...

"PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"



Alişan, kardeşinin hayatını kaybetmesinden sonra psikolojik destek aldığını söylemişti.



Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden ünlü şarkıcı, "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." şeklinde yanıt vermişti.

"YANLIŞ ANLAŞILIR DİYE GÜLMEKTEN ÇEKİNİYORUM"



Alişan, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." demişti.