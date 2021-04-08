Alişan: Instagram'da herkes zengin, Twitter'da ise yoksul

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Akalın ile Alişan Etiler'de görüntülendi. Birlikte yemek yiyen ikiliden Akalın, sorulara cevap vermeden arabasına bindi.

Akalın'ın ardından mekandan çıkan Alişan, "Komedilik bir iş için görüşüyoruz. Televizyona bir şeyler yapacağız. Bir de Youtube'a kanal açtık. Günlük hayatımız, ev hallerimizi paylaşacağız" dedi.

Alişan, çocukları hakkındaki sorulara da, "Eliz büyüyor, Burak artık abi oldu. Çok seviyor kardeşini" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın kızı Hira'nın Tiktok fenomenine 7 bin lira göndermesiyle ilgili sorulara ise, "Tiktok hakkında hiçbir bilgim yok" diyen Alişan, "Instagram'da herkes zengin, geziyor tozuyor. Twitter'a bakarsan herkes yokluk içinde, böyle enteresan bir mecra sosyal medya" ifadelerini kullandı.

"BENİMLE RÖPORTAJ YAPABİLİR"



Geçtiğimiz günlerde basın kartı olduğu için aşı yaptırdığını duyuran Berna Laçin'e, Alişan'dan da tepki gelmişti. Ünlü şarkıcı eleştirilerine, "Gazeteciymiş, bizim bilgimiz yoktu. Eğer gazeteciyse benimle röportaj yapabilir. Tüm gündeme dair bilgilendireyim onu" sözleriyle devam etti.