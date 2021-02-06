ALİŞAN İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 11.39 ’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi. İki yıl önce de Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde erkek çocuk sahibi olan çift bu kez, Eliz adını verdikleri kızlarını sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 52 cm ve 3.755 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”