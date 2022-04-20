Alişan 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdı, sosyal medyanın hedefi oldu!

Şarkıcı Alişan, 3 yaşındaki oğlu Burak'a masaj yaptırdığı anları paylaşarak 'Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez' yazmıştı. Alişan'ın bu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Bu fotoğraf tepki çekince açıklama yapmak zorunda kalan ünlü şarkıcı 'Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim.' dedi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, 'masaj' paylaşımına tepki gösterdi. Alişan ise konuyla ilgili olarak, '2. Sayfa'ya şu açıklama yaptı: "Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘Ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim."

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