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Ali Sunal: Hastalık ağır geçti
Ali Sunal, geçirdiği koronavirüs hastalığı sürecini anlattı.
Magazin 24.03.2021, 11:21
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Ali Sunal, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Nazlı Sunal ile birlikte önceki gün Maslak Acıbadem Hastanesi’ne girerken objektife takıldı.
Kısa süre önce koronavirüsü yenen ünlü oyuncu, “Dikkat etmek gerekiyor. Sinsi bir salgın, kime bulaşacağı belli olmuyor. Kötü günler geride kaldı. Artık iyi günler için hastanedeyiz. Doğum için kontrole geldik” dedi. Sağlık durumu hakkında bilgi de veren Ali Sunal “Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi” diye konuştu.
Kaynak: hurriyet.com.tr