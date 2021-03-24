banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı

Ali Sunal: Hastalık ağır geçti

Ali Sunal, geçirdiği koronavirüs hastalığı sürecini anlattı.

Magazin 24.03.2021, 11:21
7
Ali Sunal: Hastalık ağır geçti

Ali Sunal, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Nazlı Sunal ile birlikte önceki gün Maslak Acıbadem Hastanesi’ne girerken objektife takıldı.

Kısa süre önce koronavirüsü yenen ünlü oyuncu, “Dikkat etmek gerekiyor. Sinsi bir salgın, kime bulaşacağı belli olmuyor. Kötü günler geride kaldı. Artık iyi günler için hastanedeyiz. Doğum için kontrole geldik” dedi. Sağlık durumu hakkında bilgi de veren Ali Sunal “Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi” diye konuştu.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu