Ali Sunal'dan kötü haber...

Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan abisi Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı.

Ayrıca 43 yaşındaki Ali Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de koronaya yakalandığı öğrenilmişti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam'da yer alan habere göre; durumu ağırlaşan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

2018 yılında oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan Avukat Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu.