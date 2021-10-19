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Ali Güneş: "Villam var, lüks arabam var, zenginim ama yalnızım" İtiraf ederken gözyaşlarına boğuldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Ali Güneş, Emek Ege'nin programına konuk oldu. Güneş, çok samimi açıklamalar yaptı, yalnızlık yaşadığı günleri anlatırken gözyaşı döktü. Futbolu bırakma döneminde Ali Güneş, "Buca'dayım, lüks bir villam var. Evimdeyim, bayram sabahı. Telefonlarım susmazdı, çalmıyor. Lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım. Lüks villanın içinde fakirsin. Futbolu bıraktım" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Magazin 19.10.2021, 16:40 19.10.2021, 16:51

Uzun yıllar Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta oynayan eski milli futbolcu Ali Güneş, NTV'de Emek Ege'nin sunduğu Kırılma Anı programına katıldı. Güneş, yalnız kaldığı dönemi anlatırken zor anlar yaşadı.

İşte Güneş'in sözleri:

"Bucaspor'daydım. Şimdi hava atmak istemiyorum. Buca'da üç katlı villada oturuyorum. Dışarıda lüks aracım var. Ünlüyüm, Ali Güneş'im. Cebimde benim param. Herkes beni tanıyor, herkes beni seviyor. Benim düşüncem bu. Bayramlarda her zaman büyüklerimin, akrabalarımın elini öpmeye giderim. Öyle büyüdüm. Yine bir bayramdı. Bayram namazına gittim, eve geldim. Telefon çaldı, annem ve babamla bayramlaştım. Bir kavanozun içine para koydum, bir de şeker koydum. Çocuklar gelecek bayramlaşacağım diye..."

"VİLLADA OTURUYORSUN AMA FAKİRSİN"

imse bayramlaşmaya gelmedi. O gün oturdum düşündüm. 'Villada oturuyorsun, dışarıda lüks bir aracın, cebinde para var. Ali Güneş'sin. Zenginim, herkes seni tanıyor diye düşünüyorsun' dedim. Halbuki o gün ne kadar yalnız ne kadar fakir olduğumu anladım."

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