Algı Eke kimdir? Algı Eke kaç yaşında?

ALGI EKE KİMDİR? ALGI EKE KAÇ YAŞINDA EVLİ Mİ?

6 Eylül 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Boşanmış bir anne babanın çocuğudur. Annesini 2013 yılının yaz aylarında kaybetmiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan önce İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı, sonra üniversite eğitimi için Berlin'e gitmiş, burada tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okumuştur. Türkiye'ye döndükten sonra yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile tanışmış ve Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlamıştır. Ardından sırasıyla Dürüye'nin Güğümleri, Keşanlı Ali Destanı ve Annem Uyurken dizilerinde oynamıştır. Ayrıca Pinhani grubunun Yitirmeden adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 20 Aralık 2013 tarihinde vizyona girmiş olan, başrollerini İlker Ayrık ile paylaştığı "Kedi Özledi" filminde "Kıymet" adlı karakterle romantik komedi türdeki filme hayat vermiştir.

Monk dizisinin Türkiye'ye uyarlanmış versiyonu Galip Derviş dizisinde Hülya Uçar karakterini oynamıştır. Dizinin altı bölümünün senaristliğini de yapmıştır. Ayrıca oyuncu Celil Nalçakan ile birlikte netd.com adlı sitede Şişenin Dibi adlı bir program yapmış, ancak 2 Ağustos 2013 tarihinde program bitmiştir. 6 Haziran 2016 tarihinde Hayat Sevince Güzel dizisinde Zarife rolünü üstlenmiştir.

35 yaşında olan oyuncu, İnan Ulaş Torun ile evlenmiş ancak 2019 yılında evliliklerini sonlandırmıştı.