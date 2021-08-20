Aleyna Tilki‘nin yeni klibi “SIR” yayına girdi

Daha önce deki kliplerinde pembe ayıcığıyla kamerasının karşısına geçen Aleyna Tilki bu defa kuralı bozarak bir Robot ile evlenen Alyena Tilki‘nin yeni klibi bugün yayına girdi.

Prodüktörlüğünü dünyaca ünlü müzisyen Diplo üstlendiği Alyena Tilki‘nin yeni şarkısı hayranları tarafından çok beğenildi.

Aleyna Tilki ‘Sır’ klibini izlemek için: