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Aleyna Tilki‘nin yeni klibi “SIR” yayına girdi

Çıkardığı her şarkısı ile müzik listelerinin ilk sırasında yer alan dinlenme rekorları kıran Aleyna Tilki, uzun bir aranın ardından Türkçe şarkısıyla sevenleriyle buluştu. İngilizce “Retrograde” şarkısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait olan yönetmenliğini de yaptığı ‘Sır’ isimli şarkısının klibini ülkemizde meydana gelen üzücü olaylardan olayı ertelediğini duyurmuştu.

Magazin 20.08.2021, 16:23 20.08.2021, 16:24
Aleyna Tilki‘nin yeni klibi “SIR” yayına girdi

Daha önce deki kliplerinde pembe ayıcığıyla kamerasının karşısına geçen Aleyna Tilki bu defa kuralı bozarak bir Robot ile evlenen Alyena Tilki‘nin yeni klibi bugün yayına girdi.

Prodüktörlüğünü dünyaca ünlü müzisyen Diplo üstlendiği Alyena Tilki‘nin yeni şarkısı hayranları tarafından çok beğenildi.

Aleyna Tilki ‘Sır’ klibini izlemek için:

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