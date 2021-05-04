Aleyna Tilki: ‘Starım’ dedim, kapıdan kovuldum

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner ile anlaşma imzalayıp ilk İngilizce single’ını çıkaran Aleyna Tilki şunları söyledi:

“17 yaşında Amerika’ya gittiğimde Warner’ın binasına girip ‘Beni en yetkili kişiyle görüştürün. Ben Türkiye’de starım’ dedim. Kapıdan kovuldum. Ama sonunda onlar benimle anlaşma imzalamak için İstanbul’a geldi.”

“BU DESTEĞE İHTİYACIM VARDI”

Instagram’da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Aleyna Tilki’ye yeni şarkısı ile ilgili aldığı geri dönüşler sorulmuştu.

Tilki, “Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa'dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı ve sağ olsunlar bana bu desteği verdiler” ifadelerini kullanmıştı.