banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!
''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!

Aleyna Tilki: ‘Starım’ dedim, kapıdan kovuldum

Warner Music'ten İngilizce 'Retrograde' parçasını çıkaran Aleyna Tilki, konuk olduğu bir programda, "İlk zamanlar şirkete gidip, 'Beni en yetkili kişiyle görüştürün, Türkiye'de inanılmaz popüler ve starım' dedim. Kapıdan kovuldum" diye konuştu.

Magazin 04.05.2021, 12:04
Aleyna Tilki: ‘Starım’ dedim, kapıdan kovuldum

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner ile anlaşma imzalayıp ilk İngilizce single’ını çıkaran Aleyna Tilki şunları söyledi:

“17 yaşında Amerika’ya gittiğimde Warner’ın binasına girip ‘Beni en yetkili kişiyle görüştürün. Ben Türkiye’de starım’ dedim. Kapıdan kovuldum. Ama sonunda onlar benimle anlaşma imzalamak için İstanbul’a geldi.”

“BU DESTEĞE İHTİYACIM VARDI”

Instagram’da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Aleyna Tilki’ye yeni şarkısı ile ilgili aldığı geri dönüşler sorulmuştu.

Tilki, “Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa'dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı ve sağ olsunlar bana bu desteği verdiler” ifadelerini kullanmıştı.

#aleyna tilki
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu