Aleyna Tilki Real Love şarkısıyla listeleri alt üst edecek gibi görünüyor!

Aleyna Tilki Real Love Sözleri

Beni yavaşça öp

Arka koltukta otururken

Başım dönüyor ve hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim

Şoför konuşuyor ama ne dediğini duymuyoruz

Şehir ışıkları o kadar bulanık ki, herşey sönüyor sanki

Birini istiyorum, biraz gerçek aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek aşk istedim bebeğim

Birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek aşk istedim bebeğim

Beni daha yakına çek, birşeyler hissettir bana

Söyle bana bebeğim, sahip olduğumuz şey düşündüğümden daha fazla

Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim, sakın bunu bozma

Bana güzel yalanlar söyle ama beni yorma

Birini istiyorum, biraz gerçek aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek aşk istedim bebeğim

Birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek aşk istedim bebeğim

Aleyna Tilki – Real Love Ft. Dillon Francis Lyrics

Kiss me slowly

While I’m sitting in the backseat

I never felt so happy

Drivin’ what he saying

She did so blurry, everything is fading

I want somebody, want some real love

I just want some real love

I just want some real love

Baby, I want somebody, want some real love

I just want some real love

I just wanna’ real love

I want somebody, want somebody, body

I just want some real love

I just want some real love

Baby, I want somebody, want somebody, body

I just want some real lovе

I just wanted real love baby

[Hook: Aleyna Tilki]

I want somеbody, want somebody, body

I just want some real love

I just want some real love

Baby, I want somebody, want somebody, body

I just want some real love

I just wanna’ real love

Pull me closer make me feel that this is something

Tell me baby what we have is more than I think

Never ever felt so safe

Tell me pretty lies don’t give me any trouble

I want somebody, want some real love

I just want some real love

I just want some real love

Baby, I want somebody, want some real love

I just want some real love

I just wanna’ real love

I want somebody, want somebody, body

I just want some real love

I just want some real love

Baby, I want somebody, want somebody, body

I just want some real love

I just want some real love baby

I want somebody, want somebody, body

I just want some real love

I just want some real love

Baby, I want somebody, want somebody, body

I just want some real love

I just wanna’ real love