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Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı parayı duyan şaşkına döndü!

Her hareketi gündem olan Aleyna Tilki bu defa kazandığı para ile gündemde. 3 reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı. 1 milyon değil, 5 milyon hiç değil işte o miktar...

Magazin 11.08.2022, 16:50
Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı parayı duyan şaşkına döndü!

10.5 MİLYON TL 

Şarkıcılığın yanı sıra gelen reklam tekliflerini de değerlendiren Aleyna Tilki'nin 3 reklamdan kazandığı para 10.5 milyon TL.

Parayı 8 ayda 3 reklamda oynayarak kazandı.

Edinilen bilgiye göre, Aleyna kazandığı parayı arsa alarak değerlendirmeyi planlıyor.

#aleyna tilki #reklam
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