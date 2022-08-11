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Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı parayı duyan şaşkına döndü!
Her hareketi gündem olan Aleyna Tilki bu defa kazandığı para ile gündemde. 3 reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı. 1 milyon değil, 5 milyon hiç değil işte o miktar...
Magazin 11.08.2022, 16:50
10.5 MİLYON TL
Şarkıcılığın yanı sıra gelen reklam tekliflerini de değerlendiren Aleyna Tilki'nin 3 reklamdan kazandığı para 10.5 milyon TL.
Parayı 8 ayda 3 reklamda oynayarak kazandı.
Edinilen bilgiye göre, Aleyna kazandığı parayı arsa alarak değerlendirmeyi planlıyor.