Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı

Saçlarını kestirerek imaj değiştiren Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in Zorlu PSM'de yapılan programına konuk oldu. Uzun zamandır özel hayatında biri olmayan Tilki, ilişkide aradığı kriterleri sıraladı.

"ÇİÇEK, HEDİYE VE AYICIK GÖNDEREREK MERAK UYANDIRMALI"

İbrahim Selim'in "Nasıl bir ilişki istersin?" demesi üzerine konuşan 21 yaşındaki Aleyna Tilki, "Önceden beni tanıyor olması lazım... Ama ben onun ismini bilemeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli, ben de merak uyandırmalı! Bir gün bir şekilde ismini öğreneceğim. İlk buluşmada tek olmak istemem. Arkadaş ortamında tanışıyormuşuz gibi olalım. Çok efendi, ağır, biraz keko, maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Özünde kekoluk olacak, öyle gözüküp hissettirmemek için elinden geleni yapacak" dedi.