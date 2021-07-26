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Aleyna Tilki evleniyor!
Genç pop şarkıcısı Aleyna Tilki twitter hesabından paylaştığı bir görselle "Ayın 28'inde evleniyorum, 30'unda klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. 28 'inde düğünümü instagramdan canlı izleyebilirsiniz" paylaşımı yaptı. Peki Aleyna Tilki kimle evleniyor? Damat kim? Aleyna Tilki şaka mı yapıyor ciddi mi? Sosyal medyada pek çok kullanıcı yeni klibi veya albüm tanıtımı için trollük yaptığını iddia ediyor. Ancak Aleyna Tilki henüz sorulara yanıt vermedi...
Magazin 26.07.2021, 12:12 26.07.2021, 12:23