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Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım

Aleyna Tilki, Rize'nin Samistal Yaylası'na çıkıp eline aldığı tabancayla ateş etti. O anları Instagram adresinde paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.

Magazin 02.08.2022, 12:48
Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Takipçilerinden kimi yorumlara, "Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?" ve "Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah (!) yakışmadı Aleyna!" yazarken, kimileri ise, "Helal olsun sana!" ifadelerinde bulundu.

#aleyna tilki
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