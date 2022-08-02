Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Takipçilerinden kimi yorumlara, "Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?" ve "Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah (!) yakışmadı Aleyna!" yazarken, kimileri ise, "Helal olsun sana!" ifadelerinde bulundu.