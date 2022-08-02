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Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım
Aleyna Tilki, Rize'nin Samistal Yaylası'na çıkıp eline aldığı tabancayla ateş etti. O anları Instagram adresinde paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.
Magazin 02.08.2022, 12:48
TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
Takipçilerinden kimi yorumlara, "Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?" ve "Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah (!) yakışmadı Aleyna!" yazarken, kimileri ise, "Helal olsun sana!" ifadelerinde bulundu.