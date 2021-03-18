Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a cevap

Genç şarkıcı, Akalın’ın sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: “Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız çalıştığım ekip Grammy aldı, beni eleştirenler asıl onu konuşsunlar!”

Oyunculuk denilemez

Aleyna Tilki, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Oyunculuk denilemez aslında. Ben bir müzikalde oynadım. Ve geriye dönüp baktığımda iyi ki yer almışım diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak.”

Demet doğru söylüyor

Işın Karaca önceki gün sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla Rumeli Hisarı’ndaki bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Karaca, pandemide birçok yeni şarkı ürettiklerini söyledi: “Pandemi bize şarkı olarak döndü. İnşallah bu şarkıları sahnede de söyleriz. Konserleri çok özledim. Fakat evde olmayı da sevdim. Evden çalışan bir anne olarak kızımın hayatına dolu dolu bir yıl kattım.”

Ünlü şarkıcı, Demet Akalın’ın “Aleyna Tilki, ‘Dünya starı olacağım’ dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. ‘Kimse bana destek olmuyor’ demiş. Bize de kimse destek olmadı” sözlerine katıldığını belirtti: “Demet, doğru söylüyor. Aleyna ilk çıktığında Demet, tanıtımı dahil birçok şeyde yardımcı oldu. Ama dünya pazarı çok büyük bir deniz...”

Kaynak: hurriyet.com