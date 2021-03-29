Aleyna Tilki'den aşı savunması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Genç popçu Aleyna Tilki, bir arkadaşıyla Bebek'te kahve içti. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Tilki, son çıkardığı 'Retrograde' şarkısıyla ilgili geri dönüşlerden mutluluk duyduğunu ve yeni sürprizlerin de olacağını ifade etti.

"GÜNDEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"



Demet Akalın'ın, "Dünya starı olacağım dedi. Çocuk dizisinde oynuyor. Hira bile artık dizisini izlemiyor" sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan genç şarkıcı, gündem olan konular hakkında konuşmama kararı aldığını belirtti. Tilki, "O konular hakkında konuşmaya gerek yok. Birçok magazin haberi var. Benim aşı hakkında söylediğim şey de bir gün boyuncu TT (trend topic) olmuştu. Ne söylesek, artık karışmaya başlıyor. Gündem olan şeyler hakkında artık bir süre yorumsuz kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"AŞI ÇIKMADAN ÖNCE SÖYLEMİŞTİM"

Aşı ile ilgili, "Anneme, kardeşime ve kendime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum." sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Aleyna Tilki, konuyla ilgili konuştu.

Tilki, "Soruşturma açıldı mı bilmiyorum. Ben o konuşmayı aşı çıkmadan önce yapmıştım. Aşı çıktıktan sonra böyle bir şeyin gündeme gelmesi de garip. Sadece şunu söyleyeceğim. Sanatkar olma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Eğer ben bir rol modelsem sadece yaptığım sanat ve bir sanatçı neye rol model olabilecekse beni ona konumlandırsınlar." dedi.

"BİLİM İNSANI DEĞİLİM"



Bilim insanı olmadığını söyleyen 20 yaşındaki popçu, "Bir doktor 'aşı yapmayın' derse ona kızın. Ben bir sanatçıyım ve kimseye 'aşı yaptırmayın' demedim. Evet dünya ilaç sektörüne güvenmiyorum. Kişi kendisine ne iyi gelecekse kendisi bilir. Her bireyin kendine has bir sağlık sistemi vardır." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, son olarak "Sıranız gelince aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna, "Sıram gelsin, o zaman konuşuruz" yanıtını verdi.