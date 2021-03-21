Aleyna Tilki'den 2 milyon TL iddialarına cevap

İşte Benim Masalım Dizinde Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan Aleyna Tilki gündemden düşmüyor. Tilki'nin diziden 2 milyon TL aldığı iddia edilmişti. Kazandığı parayı söylemekten kaçınan Tilki ilk kez iddialara cevap verdi.

Tilki, "Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var" dedi.

Genç şarkıcının oynadığı diziyi eleştiren Demet Akalın geçtiğimiz günlerde "Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu" dedi.