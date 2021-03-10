Aleyna Tilki çalışamayan müzisyenler için proje başlatacak

İlk İngilizce şarkısı 'Retrograde' ile dünyaya açılın Aleyna Tilki, pandemi nedeniyle işsiz kalan müzisyenler için harekete geçeceğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tilki, geniş hayran kitlesine sahip olan meslektaşlarından yardım istedi.

Ben pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenler için kendi kitlemi de kullanarak bi proje başlatmak istiyorum. Bana diğer büyük kitleli sanatçılar da katılırsa en azından çok çok zor durumda olanların hayatlarını kurtarabiliriz. — Aleyna Tilki (@aleynatilki) March 9, 2021

"PROJE BAŞLATMAK İSTİYORUM"

20 yaşındaki şarkıcı, "Ben pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenler için kendi kitlemi de kullanarak bir proje başlatmak istiyorum. Bana diğer büyük kitleli sanatçılar da katılırsa en azından çok zor durumda olanların hayatlarını kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: milliyet.com.tr