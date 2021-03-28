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Aleyna Tilki babasıyla doğum gününü kutladı

Aleyna Tilki, bugün 21 yaşına bastı. Şarkıcının babası Mehmet Tilki, kızına erken doğum günü kutlaması organize etti.

Magazin 28.03.2021, 12:52
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Aleyna Tilki babasıyla doğum gününü kutladı

Tekne kiralayan baba Tilki, kızıyla Boğaz’a açıldı ve bir alana lazerle “Güzeller güzeli kızım. Seninle gurur duyuyorum. İyi ki doğdun” sözlerini yazdırdı.

 Aleyna Tilki ile kutlamadan çekilmiş fotoğrafını da şu notla paylaştı:

“Bir gün incitmeyen, her zaman sevgisini yüreğimde hissettiğim canım kızım. Nice güzel yaşların olsun.” Ünlü şarkıcı da bu anları hayranlarının beğenisine sunup “Babiş iki gün önceden doğum günü kutlamalarımı başlattı” dedi.

(Gecce)

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