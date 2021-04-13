Alev Alev dizisinde korona paniği!

Show TV’de ekrana gelen ve başrollerini Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Alev Alev dizisinde korona virüs şoku yaşanıyor.

Haberler.com’dan Abdullah Karlıdağ’ın haberine göre Sette yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 22 kişinin korona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Dizinin çekimleri ise apar topar durduruldu.

KORONA HABERLERİ ARKA ARKAYA GELİYOR

Son günlerde dizilerin setlerinden gelen korona virüs haberleri tırmanışa geçti. Geçtiğimiz hafta Maraşlı'nın setinde Burak Deniz'in koronaya yakalandığı kaydedilirken diğer yandan yeni başlayan Camdaki Kız dizisinin başrolü Feyyaz Şerifoğlu, Yasak Elma'da Eda Ece, Netflix için çekilen Pera Palas'ta Gece Yarısı setinde Hazal Kaya da koronaya yakalanmıştı.

(Günboyu)