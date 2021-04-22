Alev Alev 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanında; Çelebi'nin tehditkar sözleri yapacağı hamleler konusunda akıllarda soru işaretleri oluştururken, Adnan'ın Ozan'ı takip ettiği dakikalarda patlayan silah sesiyle gerilim giderek yükseliyor. Evde büyük bir şok yaşayan Cemre'nin gördüğü manzara ise merak konusu oluyor.

ALEV ALEV'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi'nin hapishaneye girmesiyle derin bir nefes alan Cemre, kızı Güneş'e kavuştu. Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi'nin hedefinde İskender vardı. Kurtuluş yollarını düşünmeye başlayan Çelebi, İskender'e karşı savaş başlattı. Rüya ile görüşmek isteyen Çelebi, Kenan cinayetini İskender'in üzerine atmayı planladı. Rüya'ya, babasının katilinin İskender olduğunu ve bunu kanıtlayabileceğini açıklayan Çelebi, evinde bir video olduğunu söyledi. Çelebi'nin söylediği kanıta ulaşan Rüya, babasını evden İskender'in çıkardığını gösteren videoyu izleyince şoke oldu.

Gördüklerinden sonra Rüya, İskender'i ihbar etti. İskender, Kenan cinayeti sebebiyle gözaltına alındı. İskender'in gözaltına alındığını duyan Çiçek, tüm gerçekleri açıklamak için Rüya ile yüzleşmeye gitti. İskender'in aslında katil olmadığını söyleyen Çiçek, gizlediği her şeyi itiraf etti. İskender'e yardım ettiğini de söyleyen Çiçek'in itirafları Rüya'yı şoke etti. Diğer yandan Bülent cinayetine dair sırlar açığa çıkmaya başlayınca, İskender ve Çiçek köşeye sıkıştı. Çelebi'nin avukatının yaptığı ihbar üzerine finalde Çiçek, kasten adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındı. Bülent'in ölümüyle hayatları alt üst olan Çiçek ve İskender'in yaşayacakları şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ALEV ALEV 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI