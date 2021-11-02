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Alec Baldwin’in röportajı sırasında gerginlik: Eşini susturmaya çalıştı

Yapımcısı olduğu Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kuru sıkı tabandan çıkan mermiyle öldüren ve filmin yönetmeni Joel Souza’yı yaralayan Hollywood yıldızı Alec Baldwin, ilk kez sessizliğini bozdu. Baldwin'in gazetecilere açıklama yaptığı sırada eşinin sürekli araya girmesi ve gergin tavırları dikkat çekti.

Magazin 02.11.2021, 15:45
Alec Baldwin’in röportajı sırasında gerginlik: Eşini susturmaya çalıştı

Hollywood yıldızı Alec Baldwin, Rust filmi çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara öldürmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Baldwin’in yanında eşi Hilari da yer alıyordu.

Açıklamanın içeriği önceki gün ABD basınında yer alırken, konuşma görüntüsü de bugün yayınlandı.

63 yaşındaki oyuncu Baldwin, filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara öldürmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada eşi nedeniyle gerginlik yaşadı. Kendisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere yol kenarında aracından inen Baldwin konuşurken, eşinin araya girdiği görüldü.

EŞİ DEVAMLI ARAYA GİRMEK İSTEDİ

Alec Baldwin’in eşi Hilaria, kendileriyle röportaj yapmak isteyen gazetecileri kendi telefonuyla görüntüledi.

Yaşanan trajik kazada hayatını kaybeden Hutchins'ten ‘arkadaşım' olarak bahseden Baldwin, olay yaşanmadan bir gün önce Hutchins ile birlikte yemek yediklerini açıkladı.
Ünlü aktörün konuşması sırasında 37 yaşındaki eşi Hilaria Baldwin gergin bir şekilde araya girmek istediyse de Alec Baldwin, “Pardon” diyerek eşinin konuşmasına izin vermedi.

Ünlü aktör, soruşturmanın gelişmesi için her gün polislerle iletişim halinde olduğunu söyledi. Ardından bir gazeteci, Baldwin'e, hayatını kaybeden Halyna Hutchins'in ailesiyle görüşüp görüşmediğini sormaya çalışırken, görüntü yönetmeninin adını unuttu. Öfkeli bir şekilde araya giren Hilaria Baldwin, “Onun adı Halyna” diyerek sesini yükseltti.

Öfkeli eş, gazeteciye “Bizi beklemek için bu kadar zaman harcıyorsanız onun adını bilmeniz gerekir” diye çıkıştı.

‘TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEKLEŞTİ’

Alec Baldwin de “Onun adını bilmiyor musunuz? Yapmayın. Halyna Hutchins” diyerek gazeteciye kızgınlığını dile getirdi.

Ünlü aktör ardından, “Eşi Matthew ve oğluyla buluştum” yanıtını verdi. Görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna da “Bunu nasıl nitelendireceğimi bilmiyorum” yanıtını verirken, Hilaria Baldwin yeniden araya girdi ve öfkeli şekilde, “Siz ne olduğunu biliyor musunuz? Ayrıntı yok” çıkışını yaptı.

Bunun üzerine Alec Baldwin yeniden karısını sakinleştirmek için, “Bana bir iyilik yapar mısın? Soruyu ben yanıtlıyorum” şeklinde konuştu.

Sonra gazetecilere dönerek, görüntü yönetmeninin eşinin acıdan mahvolduğunu söyledi ve “Zaman zaman film setlerinde kazalar olur. Ama böylesi hiç olmadı. Trilyonda bir ihtimal gerçekleşti” dedi.

“ÇOCUKLARIM ARABADA AĞLIYOR

Kameralar önündeki açıklamanın ilerleyen bölümlerinde gazeteciler, Baldwin çiftine neden Vermont'a gitmeyi seçtiklerini sorunca Hilaria Baldwin yeniden araya girerek, “Bu özel” yanıtını verdi. Ünlü aktör, karısının susmasını istediğini gösteren jestlerinin ardından, gazetecilere, “Bu kişisel, özel bir konu” dedi.

Baldwin, gazetecilere, başka sorularının olup olmadığını sorduktan sonra mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi. Hilaria Baldwin de “Çocuklarım arabada ağlıyor. Çünkü onları takip ediyorsunuz ve onlar da bunu biliyor” dedi. Hilaria Baldwin'in gergin hali ve sürekli araya girmesi, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Pek çok kullanıcı, Hilaria Baldwin'i dikkat çekmeye çalışmakla, Alec Baldwin'in kurduğu anlaşma ortamını bozmakla suçladı.

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