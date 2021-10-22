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Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler

Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında polisin ifadesine göre 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Kaza sonrası, polisin çembere aldığı bölgeden ilk görüntüler geldi. Baldwin'in polis sorgusundan sonra perişan halde olduğunu gösteren fotoğrafları yayınlandı.

Magazin 22.10.2021, 14:04 22.10.2021, 14:36
Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 

Polisin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti. 

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 2

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖLDÜ 

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. 

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 3

The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı. Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.

Soruşturma sürerken, Baldwin serbest bırakıldı.

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 4

Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 5

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. 

Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu. 

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 6

Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 7

OLAY YERİ

Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 8

Santa Fe şehri yakınındaki Bonanza Creek Ranch bölgesinde kurulan setten olay sonrası ilk görüntüler yayınlandı.

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 9

Western türündeki Rust filminin setinde meydana gelen olay sonrası Santa Fe polisi, silahla ölümlü bir kazanın meydana geldiğini, bir kadının öldüğünü ve bir erkeğin de yaralandığını doğruladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'nın 63 yaşındaki yapımcı ve oyuncu Alec Baldwin tarafından ateşlenen kurusıkı silahla vurulduğu" belirtildi.

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 10

Altı çocuk babası, 63 yaşındaki aktör Alec Baldwin, filmde 13 yaşındaki torunu kazara bir cinayetten hüküm giyen kanun kaçağı Rust'ı canlandırıyordu. 

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 11

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 12

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 13

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 14

Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler - 15

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