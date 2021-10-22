Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Polisin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖLDÜ

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı. Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.

Soruşturma sürerken, Baldwin serbest bırakıldı.

Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu.

Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.

OLAY YERİ

Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.

Santa Fe şehri yakınındaki Bonanza Creek Ranch bölgesinde kurulan setten olay sonrası ilk görüntüler yayınlandı.

Western türündeki Rust filminin setinde meydana gelen olay sonrası Santa Fe polisi, silahla ölümlü bir kazanın meydana geldiğini, bir kadının öldüğünü ve bir erkeğin de yaralandığını doğruladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'nın 63 yaşındaki yapımcı ve oyuncu Alec Baldwin tarafından ateşlenen kurusıkı silahla vurulduğu" belirtildi.

Altı çocuk babası, 63 yaşındaki aktör Alec Baldwin, filmde 13 yaşındaki torunu kazara bir cinayetten hüküm giyen kanun kaçağı Rust'ı canlandırıyordu.