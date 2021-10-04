Aldığı kilolarla gündeme gelen Duygu Özaslan Paris'te düzenlen defilede boy gösterdi!

Kilo problemleri ve özel hayatıyla ilgili gündeme gelen Özaslan geçtiğimiz günlerde de babasını kaybetmişti. Youtube kanalında makyaj ve stil üzerine konuşan Özaslan verdiği pozlarla ve

kıyafet seçimleriyle de olay oluyor.

Son olarak Hande Erçel'n mayosunu giyerek kamera karşısına geçen fenomene "özenti, taklitçi" gibi yorumlar yağmıştı. Hiç bir yorumun kendisini olumsuz yönde etkilemediğini ileri süren Özaslan ünlü isimlerin tarzlarına benzer giyinmeye devam ediyor.

Global bir kozmetik markasının lansmanı İçin Parise Gitti

Son olarak global bir kozmeti markasının lansmanı için Paris'te düzenlenen defilede boy gösterdi.

Ancak defilede giydiği kıyaferler yine dalga konusu oldu.

Bazı kullanıcılar "gönlü olsun diye defileye çıkarmışlar, böyle silik bir elbise olamaz" diye yorumlarda bulundu.

1.65 boyundaki Özaslan defilede boy gösterdi.