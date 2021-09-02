Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu sene 3’üncüsü gerçekleştirilen Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. ’Üzüm Maratonu’nun ardından Alaşehirliler Melek Mosso konseri ile yine unutamayacakları bir gün geçirdi.

Alaşehir 3. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali Üzüm Festivali kapsamında ’Üzüm Maratonu’ koşusu yapıldı. 34 koşucunun 4 kilometre koştuğu yarışmada Ferdi Kal birinci olurken, Murat Oruç ikinci, Sami Hızal üçüncü oldu. Eski İzmir Karayolu üzerinde Çeşneli Mahallesi kavşağından başlayan koşu, Alaşehir girişinde sona erdi. 2 bayan yarışmacının da kıyasıya koştuğu maratonu izleyenler maratoncuları alkış yağmuruna tuttu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Arkadaşlar centilmence koşalım, üzüm için koşuyorsunuz, üzümün hak ettiği değeri bulması için koşuyorsunuz ve Alaşehir’in kurtuluşu için koşuyorsunuz, kazasız belasız koşular" diyerek, yarışın başlangıç düdüğünü çaldı.

4 kilometrelik parkuru birinci olarak bitiren Ferdi Kal, ipi göğüsledikten sonra Türk bayrağı ile şampiyonluğunu kutladı ve “Alaşehir’in kurtuluşu ve Atatürk için koştum" dedi.

Maratona katılan iki bayan yarışmacıdan biri olan Gülşen Çelik, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için koştum, amacım kazanmak değildi, tamamen Atamız için koştum. Başkanımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu. Maratonun en yaşlısı olan 65 yaşındaki emekli Maden Mühendisi Raşit Bakkaloğlu ise şunları söyledi: "Yarışa katılmamın nedeni 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ardından gelen Alaşehir’in kurtuluşu ile ilgili etkinliğe katılmaktı. Bize bu günleri veren sevgili Atatürk ve arkadaşlarına saygı ve sevgi ile anıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

"Kuvayımilliye ruhu gördüm"

Yarış sonunda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Hepinize teşekkür ediyorum, bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı için koştunuz, bu sene Alaşehir’in üzümünün tanıtılması ve fiyatların hak ettiği yere ulaşması için koştunuz. Ben sizin ruhunuzda bir hafta içerisinde 450 kilometre giden Kuvayımilliye’cileri gördüm, o ruhla koştunuz. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Melek Mosso coşturdu

Kutlamaların akşam bölümünde sahne alan ünlü sanatçı Melek Mosso, meydanda toplanan kalabalığı görünce, “Hay Maşallah. Mükemmel bir kalabalık" diyerek hem kendi coştu hem de Alaşehirlileri coşturdu. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yaklaşık 15 bin izleyeni gören Melek Mosso, "Mükemmel bir kalabalık karşısındayım, hep birlikte coşacağız" diyerek 24 şarkı seslendirdi. Bazı şarkılar çalınırken, Melek Mosso da şarkılara flütüyle eşlik etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehirlileri coşturan Melek Mosso’ya teşekkür ederek, Alaşehir üzümü ve çiçek verdi.