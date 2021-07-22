'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, AKP'li bir inşaat şirketinin veliahtlarından birinin Buket Aydın'a 300 tane gül gönderdiğini yazdı.

Bayraktaroğlu'nun bugünkü yazısı şöyle:

Bodrum’da tatil yapan sunucu Buket Aydın… Uzun süre Şişli Belediye başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün “uzatmalı” sevgilisiymiş…

İki ünlü sevgili: Bir dargın… Bir barışıkmışlar…

Bu arada… Ünlü bir inşaat şirketinin veliahtlarından biri… Buket Aydın’a 300 tane gül göndermiş…

Magazincilere göre, Emir Sarıgül “Sevdiği kadına” bu kadar çok gül gönderen AKP’li veliahda çok kızmış.