AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300’ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO litera

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300’ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır. Tehlikeli sonuçları olabilir"