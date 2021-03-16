Ajdar'ın yeni şarkısı 'Tırro Vırro' olay oldu!

Çikita Muz şarkısı ile 2003 yılında gündeme gelen Ajdar, geçtiğimiz günlerde Arman Çağlayan'ın programına katılmak için isteiği ücret ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Canlı yayında şarkısını okuyan Ajdar'ın nakarat kısmında söylediklerini ise kimse anlayamadı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Ajdar'ın şarkısı için "Ne dediğini anlayamadım", "Bizimle kafa buluyor" ve "Resmen dalga geçiyor" gibi yorumlar yaptı.