Ajdar engelli kızın annesine öyle bir cevap verdi ki...

Çikita Muz şarkısıyla ünlenen Ajdar TikTok'ta canlı video açtı. Yayına bir kadını konuk alan Ajdar, kadına olan tavrı ve üslubu sosyal medyada tepki topladı.

Genç kadın engelle kızın için manevi destek ricasında bulunduğu Ajdardan sert yanıt aldı. Ajdar, "Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da kızına da devlete başvurabilirsiniz. Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"KENDİ SIKINTILARIMLA UĞRAŞIYORUM"

Ajdar daha sonra "Ben zaten sanatçıyım. Ben kendi sıkıntılarımla başa çıkmak için uğraşıyorum" diyerek, "Senin kızın ve seni Allah'a sonra devlete havale ediyorum. Şu an devlet yetkilileri de bizi izliyorlar. Umarım seni görürler." ifadelerini kullandı.