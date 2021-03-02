Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istemiş

Ünlü televizyoncu armağan Çağlayan, bir süredir Youtube platformu üzerinden "Gör Beni" adında bir program yapması ve konuk ettikleri kişiler ile sık sık gündeme geliyordu.

Çağlayan bu kez kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisiyle çok konuşuldu.

"AJDAR'I ARADIK 1 MİLYON EURO İSTEDİ"

Çağlayan paylaşımında, "Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konul etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi!" ifadelerini kullandı.

Televizyoncu Çağlayan'ın bu gönderisi olay yaratırken binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde TikTok platformunda canlı yayın açan şarkıcı Ajdar, yayına aldığı bir annenin engelli kızı için yardım talebinde bulunması üzerine sarf ettiği sözler ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu

Ünlü şarkıcı, acılı anneye "Yardım kuruluşu değil burası. Ben bir starım biliyorsun. 20 yılımı verdim. Hayranlarımla görüşüyorum. Sen kızın için devlete başvur. Allah sağlık versin sana da kızına da devlete başvurabilirsiniz. Sesinizi o şekilde yükseltebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı