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Ajda Pekkan sevenleriyle buluştu

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Şarkılarını dinleyicileri için seslendiren sanatçı, performansıyla tam not aldı.

Magazin 27.06.2022, 16:03
Ajda Pekkan sevenleriyle buluştu

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Şarkılarını dinleyicileri için seslendiren sanatçı, performansıyla tam not aldı.

Sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren süperstar, sahne şovuyla sevenlerini coşturdu. Süperstarı izleyenler arasında Demet Müftüoğlu Eşeli, Esra Oflaz Güvenkaya, Rıfat Yüzüak, Kimberly Marteau Emerson, Anette Weber, Ingrid Rose ve Nicole Weber gibi isimler yer aldı. Sanatçı sevenlerine unutulmaç bir gece yaşattı. Yoğun istek üzerine aynı yerde ikinci kez sahne alan Ajda Pekkan, modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kostüm tercih ederken yeniden İstanbul’a döndü.

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