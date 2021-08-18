Ajda Pekkan özel şovuyla Fişekhane Deniz Konserleri’nde

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan ile ‘Fişekhane Deniz Konserleri’ serisi 27 Ağustos’ta başlıyor.

Fişekhane Deniz Konserleri 27 Ağustos Cuma akşamı Süperstar Ajda Pekkan konseriyle başlıyor. Türk pop müziğinin efsane ismi, İstanbul Boğazı’na açılan denizin kenarında 1500 müziksever için özel bir sahne şovu ve repertuvar hazırladı. Konser öncesinde sanatçı 65 kişilik ekibiyle sahne alacağı programı için yoğun hazırlıklarına devam ediyor. Açıkhavada gerçekleşecek konser 21.00’da başlayacak.

Konserler 1 Ekim’e kadar devam edecek

Ajda Pekkan’dan sonra Edis, Selami Şahin, Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi çok sevilen isimlerin en güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 1 Ekim’e kadar devam edecek. Fişekhane Deniz Konserleri, denizin esintisi ile tarihi dokuyu buluşturarak, açık havada eşsiz bir deneyim sunacak.

Fişekhane Deniz Konserleri’nde yer alacak diğer sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

Edis - 28 Ağustos

Selami Şahin - 3 Eylül

Berkay - 10 Eylül

Şevval Sam - 11 Eylül

Serdar Ortaç - 17 Eylül

Buray - 18 Eylül

Mor ve Ötesi - 24 Eylül

Sertab Erener - 25 Eylül

Erol Evgin - 1 Ekim