Ahmet Hakan'dan Orhan Pamuk'a ağır sözler: ''Orhan Pamuk Atatürk ile alay ediyor'

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk yeni romanı ‘Veba Geceleri‘nde 100 yıl öncesinin hayali Osmanlı adası Minger ve orada vebayla mücadele eden insanları anlatıyor.

Ancak Pamuk'un kitabında yer alan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölüm dikkatleri üzerine çekti.

Orhan Pamuk'un kitabını köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Orhan Pamuk'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile alay ettiğini yazdı.

Ahmet Hakan yazısında, "Pamuk’un olası amaçları" diyerek "Çarşıyı mı karıştırmak istiyor? Kitabına ilgiyi mi arttırmak istiyor? Bir tür tersten pi-ar mı yapmak istiyor?" Yurtdışına bir mesaj mı vermek istiyor? Atatürk sevgisinin yükselişe geçtiği şu süreçte bir nefret objesi haline mi gelmek istiyor? İç pazardan tamamen çıkmak mı istiyor? İkinci bir Nobel mi almak istiyor?" sorularını yöneltirken, kitapla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Batı’ya ‘Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke‘ mesajı vermek için tuzak mı kuruyor? ‘Küçükken kargaları kovalardı’ detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir?”

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için...