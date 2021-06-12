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Ahmet Hakan: Ambulansın peşine takılan uyanıklar gibisin Sermiyan Midyat!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son haftalarda ülke gündeminden düşmeyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoları taklit eden bir videosunu yayımlayan oyuncu Sermiyan Midyat’ı eleştirdi.

Magazin 12.06.2021, 14:20
Ahmet Hakan: Ambulansın peşine takılan uyanıklar gibisin Sermiyan Midyat!

Midyat’ın videosu için, “Gülmedim. Düşünmedim. Tahammül bile edemedim. Yirmi beş saniyede kapattım. Başkası adına utanarak...” diyen Hakan, “Trafikte ambulansın peşine takılan uyanıklar var ya... Kusura bakma ama aynı onlar gibisin Sermiyan Midyat. Otur. Sıfır” ifadelerini kullandı.

SERMİYAN MİDYAT NE YAPMIŞTI?

Oyuncu Sermiyan Midyat, son günlerin en çok konuşulan konulardan biri olan Sedat Peker'in taklidini yaparak Kanal İstanbul eleştirisi yaptığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Vallahi yenileceğiz" demiş, bu yolla çevre sorunlarına karşı dikkat çekmişti.

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