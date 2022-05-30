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Ahlaksız hareketiyle tepki çekmişti, Kocaeli konseri de iptal edildi

Yaptığı el hareketi ve sahnedeki konuşmasıyla tepki çeken, geçtiğimiz günlerde Isparta’da konseri iptal edilen Melek Mosso’nun Kocaeli’de vereceği konseri valilik tarafından ormanda konaklama yasağı gerekçesiyle iptal edildi.

Magazin 30.05.2022, 23:12
Ahlaksız hareketiyle tepki çekmişti, Kocaeli konseri de iptal edildi

Yaptığı el hareketi ve sahnedeki konuşmasıyla tepki çeken, geçtiğimiz günlerde Isparta’da konseri iptal edilen Melek Mosso’nun Kocaeli’de vereceği konseri valilik tarafından ormanda konaklama yasağı gerekçesiyle iptal edildi.

Kocaeli’de 10-12 Haziran tarihleri arasında Kandıra Seyrek Plajı’nda düzenlenecek olan FullFest gençlik festivalinde Melek Mosso ve Sagopa Kajmer, Emir Can İğrek, Can Ozan başta olmak üzere birçok sanatçı sahne alacaktı. Kocaeli Valiliği tarafından 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak ve 1 Kasım’a kadar sürecek olan "ormanda konaklama yasağı" sebebiyle konser iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde Melek Mosso’nun Isparta’da vereceği konser, ‘ahlaksızlığa özendiriyor’ gerekçesiyle iptal edilmişti. Bir konseri sırasında ahlaksız el hareketi ve konuşmasıyla Melek Mosso uzun süre tepki çekmişti.

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