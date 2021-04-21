Afra Saraçoğlu'nun yeni arabası

Ekranların aranan yüzü haline gelen Afra Saraçoğlu, reklam kazancıyla kendini ödüllendirdi.

650 BİN TL

23 yaşındaki başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, hayalindeki arabaya kavuştu.

Aynı anda üç büyük markayla anlaşma imzalayan ve yeni dizisinin çekimlerini tamamlayan Afra Saraçoğlu, 650 bin liralık bir otomobil aldı.

Saraçoğlu, bir hayranının "Oynamak istediğiniz bir rol var mı?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"MANYAKTIM BEN"

"Çocukken çok manyaktım. Yerimde duramazdım. Annem sokakta 'Dur rezil ettin bizi' derdi. İnanılmaz dangalak bir kızdım. Bu yüzden psikopat tipleri oynamak istiyorum. Saçlarımı kısacık kestirip, hatta kazıtıp, ruh hastası bir tip olsam. Kesin izlenir. Yani artık nereye kadar güzel kızı oynayacağım? Nereye kadar birinin partneri olacağım?"

(Ensonhaber)