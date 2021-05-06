Afra Saraçoğlu: Evimdeki en pahalı eşya televizyon

Annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını aralayan Afra Saraçoğlu, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Saraçoğlu, hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı...

İşte güzel oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar...

- Kazandığım ilk parayla KYK borcumu ödedim.

- Evimdeki en pahalı eşya televizyondur. Ben çok pahalı şeyler almayı sevmiyorum.

"MERT'LE APAÇİ GİBİ TAKILIYORUZ"

- Arada Mert ile arabanın camlarını açıp apaçi gibi son ses dinlediğimiz bir şarkı var: Sezer Sepetçi-Sevme.

"KEKEMEYDİM"

- Çocukken kekemeydim. Konuşamıyordum. Annem beni doktora götürdü. Doktor 'hiçbir şeyi yok, dikkat çekmek için yapıyor' demiş. Sonra kendiliğinden geçti.

- Kendime 10 üzerinden 8 puan veririm. Kimse mükemmel değildir.

- Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'başladık biz' yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum.