banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!

Adnan Oktar'ın son haline inanamayacaksınız...

Edirne Cezaevi’ne girdikten sonra imaj değişikliğine giden Adnan Oktar’ın son görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Oktar’ın saç ve sakalının daha da uzadığı görüldü. Artık Oktar'ın "maşallah hocam" diyeceği kedicikleri de kalmadı.

Magazin 20.07.2022, 14:41 20.07.2022, 14:46
Adnan Oktar'ın son haline inanamayacaksınız...

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın, cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar’ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı.

ESKİ İMAJI

Saç-sakal daha da uzadı

Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar’ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi de dikkat çekti.

Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

“Maşallah canım”

Oktar’ın geçtiğimiz yıl ortaya çıkan fotoğrafını ise müritlerinden biri, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

“Maşallah canım Adnan Oktar” yorumuyla paylaşılan fotoğrafa, Oktar’ın hayranları övgü dolu sözler yazmıştı.

Babuna’nın imajı

Öte yandan, Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon kapsamında tutuklanan Oktar Babuna’nın da yeni imajı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. (ensonhaber)

#Adnan Oktar
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu