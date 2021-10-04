Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi

DÜĞÜNDEN BİR FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Emirbayer, temmuz ayında evlilik teklifi aldığı Sami Hamidi ile dün muhteşem bir düğünle evlendi. Sevdiklerinin katıldığı gösterişli bir düğünle evlenen Emirbayer, düğünden bir kareyi de sosyal medya hesabından yayınladı. Eski Survivor yarışmacısı, 191 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla gerek arayarak gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın" ifadelerini kullandı.

Emirbayer'in paylaşımına Yunus Emre Özden, Turabi Çamkıran, İlayda Şeker ve Melis Sezer gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.

GÖKHAN ÇIRA İLE NE OLMUŞTU?

Gökhan Çıra ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Melis Emirbayer, Seren Serengil'in yorumculuk yaptığı magazin programına çıkarak Selin Ciğerci'nin kendisini takıntı haline getirdiğin söylemişti. Canlı yayına çıkan Emirbayer, "Seren Serengil tarafından oyuna getirildim" demişti. Sözleriyle gündem olan Melis, daha sonra Selin Ciğerci ile arabada bir video çekerek "Seren Serengil'in oyununa getirildim" diyerek hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

İşte Melisa Emirbayer'in düğününden kareler...