Adele: Londra'dan asla ev alamam, çok pahalı!

Son albümünde elde ettiği başarı sayesinde 2015 yılında günde 84 bin sterlin kazanan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı unvanının sahibi olan Adele (33), şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. British Vogue Dergisi'ne konuşan Adele, bütçesinin Londra'dan ev almaya yetmediğini ifade etti.

"LONDRA'DA YAŞAMAYI KARŞILAYAMAM"

Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Adele, gayrimenkule 30 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını ancak Londra'da yaşamayı tam olarak karşılayamadığını söyledi. Son 5 yılda 3 mülk satın alan ünlü yıldız, "Los Angeles'ta sahip olduğum türden bir evi Londra'da asla karşılayamam." diye konuştu.

Şimdiye kadar 15 Grammy ödülü kazanan Adele, Londra'da yaşarken zamanının çoğunu arabada ya da bir binanın içinde geçirdiğini söyledi. Şarkıcı, temiz havası olan ve gökyüzünü görebileceği bir yerde olmak istediğini sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Adele'in bu açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu. Bir kullanıcı, "Adele, Londra'da bir ev alamaz mı? Hepimiz mahvolduk..." derken, bir diğeri ise, "Los Angeles’ta toplam 30 milyon dolar değerinde üç evi var ama Londra'da gayrimenkul almaya gücü yetmez mi?" paylaşımında bulundu.

DEĞİŞİMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Öte yandan son dönemde değişimiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, Konecki ile ayrılmaya karar verdikten sonra hızla kilo kaybetmişti.

45 KİLO VERDİ

45 kilo vermesinin ardından pek çok markanın hedefine yerleşen İngiliz şarkıcının, 40 milyon sterlinlik (400 milyon TL) diyet reklamı teklifini elinin tersiyle ittiği öğrenilmişti. Adele, uzun zamandır beklenen yeni albümüne odaklanmak istediği için gelen teklifleri reddettiği öne sürülmüştü.

Adele, geçtiğimiz yıl haziran ayında 32. yaş günü kutlamasında, kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaşmış ve zayıflayan görüntüsü ile dikkat çekmişti.

Daha sonra da Beyonce’nin yeni albümü 'Black Is King'in görüldüğü ekran önünde poz veren ünlü şarkıcının verdiği kilolarla birlikte imajını da değiştirdiği görülmüştü.