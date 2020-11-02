Adele 400 milyon TL'lik teklifi elinin tersiyle itti!

45 kilo verdikten sonra bambaşka biri olan Adele'e markalardan teklifler yağıyor. En son 40 milyon sterlinlik (400 milyon TL) diyet reklamı teklifini elinin tersiyle ittiği öğrenilen Adele’e yakın kaynaklar, şarkıcının uzun zamandır beklenen yeni albümüne odaklanmak istediğini belirtti. O yüzden aralarında diyet planı, yemek şirketi, yemek kitabı, egzersiz videosu, hatta podyum modelliği gibi milyon dolarlık pek çok teklifi reddetmiş.

KENDİSİ İÇİN NE DEDİ?

Geçtiğimiz günlerde ünlü skeç programı 'Saturday Night Live’a katılan Adele, kilo vermesiyle ilgili esprili bir konuşma yapmıştı, “Beni son görüşünüzden beri çok çok farklı olduğumu biliyorum. Ama aslında tüm Covid kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim, bu benim seçtiğim yarısı.”